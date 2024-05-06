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00:30, 6 мая 2024Из жизни

Учительница христианской школы занялась сексом с 15-летним учеником

People: в США учительницу-баптистку арестовали за секс с 15-летним школьником

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

В США арестовали учительницу из штата Арканзас, которая совратила школьника и насиловала его у себя дома. Об этом пишет People.

Обвинение в сексуальном насилии над подростком предъявили 26-летней Рейган Грей, которая преподавала в христианской школе города Литл-Рок и была волонтером при баптистской церкви. По версии следствия, с осени 2020-го по лето 2021 года она состояла в неподобающих отношениях с 15-летним учеником.

В 2020 году родители подростка нашли его переписку с Грей и потребовали, чтобы она отстала от него. Женщину, которой на тот момент было 23 года, вызвал главный пастор школы, однако она якобы заявила, что отношения со школьником были платоническими. Ее отстранили от работы и заставили пройти курсы по коррекции поведения. Тем не менее в феврале 2024-го на допросе пастор сказал, что в 2020-м Грей призналась в сексе с подростком.

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Агенты ФБР допросили пострадавшего, и он рассказал, что учительница каждый день присылала ему свои фото в обнаженном виде. Кроме того, юноша заявил, что неоднократно вступал в сексуальные отношения с Грей в ее квартире и машине.

Женщина отказалась признать себя виновной. Суд по ее делу назначен на 17 июня.

Ранее сообщалось, что в США под суд попала учительница средней школы из штата Луизиана, которая напоила школьников алкоголем и совратила одного из них. Расследование против педагога началось после анонимной жалобы.

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      Никита Савин
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