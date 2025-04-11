Учительница изнасиловала ученика и пожаловалась на жестокость мужа

TMZ: В США учительница совратила школьника и обвинила мужа в жестокости

В США учительница из штата Огайо призналась в совращении ученика и обвинили мужа в «пренебрежении и жестоком обращении». Об этом сообщает TMZ.

42-летняя Эмили Натли работала в Старшей школе святого Ксаверия в городе Спригфилд. С пострадавшим она начала заниматься осенью 2023 года, так как у него были проблемы с успеваемостью. Через некоторое время они стали встречаться вне школы. Следствие установило, что Натли отправляла школьнику свои фотографии в обнаженном виде и текстовые сообщения сексуального характера, а затем несколько раз изнасиловала его, причем одно из преступлений она совершила в своем рабочем кабинете.

Как пишет TMZ, муж бывшей учительницы подал на развод в ноябре 2024. Это произошло вскоре после того, как против нее выдвинули обвинения в совращении малолетнего. Бракоразводный процесс сейчас в самом разгаре. На фоне признаний в связи с подростком Натли пожаловалась, что муж «был виновен в грубом пренебрежении своими обязанностями и крайней жестокости».

Издание отмечает, что заявление выглядит попыткой переложить ответственность за сексуальное насилие над школьником на мужа и неудачный брак. 7 апреля женщина признала себя виновной по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Изначально Натли было предъявлено шесть обвинений в изнасиловании. Окончательный приговор по ее делу будет вынесен 10 июня.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Иллинойс, которую арестовали в середине марта за совращение 15-летнего школьника, обвинила его в сексуальных преследованиях. Женщина заявила, что пострадавший якобы был одержим ею.