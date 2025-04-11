Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 11 апреля 2025Из жизни

Учительница изнасиловала ученика и пожаловалась на жестокость мужа

TMZ: В США учительница совратила школьника и обвинила мужа в жестокости
Никита Савин
Никита Савин
Emily Nutley

Emily Nutley. Фото: Hamilton County Sheriff's Office

В США учительница из штата Огайо призналась в совращении ученика и обвинили мужа в «пренебрежении и жестоком обращении». Об этом сообщает TMZ.

42-летняя Эмили Натли работала в Старшей школе святого Ксаверия в городе Спригфилд. С пострадавшим она начала заниматься осенью 2023 года, так как у него были проблемы с успеваемостью. Через некоторое время они стали встречаться вне школы. Следствие установило, что Натли отправляла школьнику свои фотографии в обнаженном виде и текстовые сообщения сексуального характера, а затем несколько раз изнасиловала его, причем одно из преступлений она совершила в своем рабочем кабинете.

Как пишет TMZ, муж бывшей учительницы подал на развод в ноябре 2024. Это произошло вскоре после того, как против нее выдвинули обвинения в совращении малолетнего. Бракоразводный процесс сейчас в самом разгаре. На фоне признаний в связи с подростком Натли пожаловалась, что муж «был виновен в грубом пренебрежении своими обязанностями и крайней жестокости».

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Издание отмечает, что заявление выглядит попыткой переложить ответственность за сексуальное насилие над школьником на мужа и неудачный брак. 7 апреля женщина признала себя виновной по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Изначально Натли было предъявлено шесть обвинений в изнасиловании. Окончательный приговор по ее делу будет вынесен 10 июня.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Иллинойс, которую арестовали в середине марта за совращение 15-летнего школьника, обвинила его в сексуальных преследованиях. Женщина заявила, что пострадавший якобы был одержим ею.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты причины отставки посла США на Украине

    Известный телеведущий упал на съемках телешоу в погоне за сыром

    Раскрыт план НАТО на третью мировую войну

    Раскрыт лучший способ усилить удовольствие в постели для обоих партнеров

    Названы имеющие право на досрочную пенсию категории россиян

    Погибла подписавшая контракт для не достигших мобилизационного возраста украинка

    Учительница изнасиловала ученика и пожаловалась на жестокость мужа

    Обнаружили скрытую причину мигрени

    Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ

    Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала грудь в откровенном бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше