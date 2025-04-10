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02:01, 10 апреля 2025Из жизни

Учительница изнасиловала 15-летнего школьника и обвинила его в преследованиях

В США учительница Формелла совратила 15-летнего и обвинила его в преследованиях
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Ape Huncho / YouTube

В США учительница из штата Иллинойс, которую арестовали в середине марта за совращение 15-летнего школьника, обвинила его в сексуальных преследованиях. Об этом пишет Scallywag and Vagabond.

30-летнюю Кристину Формеллу задержали 16 марта после проверки документов на дороге. Выяснилось, что женщину разыскивали за сексуальные отношения с учеником. Формелла работала в средней школе города Даунерс-Гров и была тренером команды по футболу. Следствие установило, что она сблизилась с учеником, совратила и изнасиловала его. На допросе она заявила, что не совершала преступления. Учительница также сказала, что все ополчились на нее, потому что она «слишком красивая и очень заботилась о школьнике».

После обнародования новых материалов следствия стало известно, что Формелла на допросах рассказывала, что пострадавший был так называемым сталкером и якобы преследовал ее. «На протяжении всего допроса Формелла пыталась выставить пострадавшего своим преследователем и говорила, что ее муж знал об этом», — сказано в документах.

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При этом муж учительницы заявил следователям, что впервые слышит о подобном. Мужчина сказал, что знал мальчика только как члена футбольной команды, которую тренировала Формелла.

В телефоне женщины обнаружили дневник, в котором она обвиняла пострадавшего в случившемся. Из записей следует, что она якобы предлагала подростку подождать, пока он не окончит школу, чтобы пожениться. «Мы вечно будем в жизни друг друга. Мы сможем любить друг друга, живя собственными жизнями», — гласила одна из записей женщины.

Ранее полиция американского штата Иллинойс выложила в сеть запись задержания Фомеллы. Учительница расплакалась после того, как ее доставили в полицейское отделение.

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