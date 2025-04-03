Задержание изнасиловавшей 15-летнего школьника учительницы попало на видео

Daily Mail: В США задержание учительницы, совратившей ученика, попало на видео

Полиция американского штата Иллинойс выложила в сеть запись задержания учительницы, которая изнасиловала 15-летнего школьника. Видео публикует Daily Mail.

30-летнюю Кристину Формеллу задержали после проверки документов на дороге. Выяснилось, что женщину разыскивали за сексуальные отношения с учеником. Формелла работала в средней школе города Даунерс-Гров и была тренером команды по футболу. Следствие установило, что она сблизилась с учеником и совратила его. На допросе она заявила, что не совершала преступления. Она также сказала, что все ополчились на нее, потому что она «слишком красивая и очень заботилась о школьнике».

На видео, предоставленное полицией, попал момент ареста Формеллы 16 марта. В первой части записи патрульный говорил с учительницей перед машиной и попросил взять мобильный телефон и сумочку. В автомобиле, кроме женщины, находился некий мужчина. Затем на Формеллу надели наручники. Далее следуют кадры из полицейского автомобиля, на которых учительница спросила, сможет ли муж сопровождать ее, а потом поинтересовалась: «Я что, попала в какие-то неприятности?» В конце ролика женщина плачет, говорит, что ее сейчас стошнит.

После ареста Формеллу освободили под залог до первого судебного заседания, которое состоится в апреле. Ей предъявлены три обвинения по статьям о половом насилии.

Ранее в США предъявили обвинения учительнице средней школы из штата Нью-Джерси, которая совратила и изнасиловала 15-летнего школьника. По данным следствия, женщина была одержима подростком и отправила ему 25 тысяч сообщений.