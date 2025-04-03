Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:10, 3 апреля 2025Из жизни

Задержание изнасиловавшей 15-летнего школьника учительницы попало на видео

Daily Mail: В США задержание учительницы, совратившей ученика, попало на видео
Никита Савин
Никита Савин

Полиция американского штата Иллинойс выложила в сеть запись задержания учительницы, которая изнасиловала 15-летнего школьника. Видео публикует Daily Mail.

30-летнюю Кристину Формеллу задержали после проверки документов на дороге. Выяснилось, что женщину разыскивали за сексуальные отношения с учеником. Формелла работала в средней школе города Даунерс-Гров и была тренером команды по футболу. Следствие установило, что она сблизилась с учеником и совратила его. На допросе она заявила, что не совершала преступления. Она также сказала, что все ополчились на нее, потому что она «слишком красивая и очень заботилась о школьнике».

На видео, предоставленное полицией, попал момент ареста Формеллы 16 марта. В первой части записи патрульный говорил с учительницей перед машиной и попросил взять мобильный телефон и сумочку. В автомобиле, кроме женщины, находился некий мужчина. Затем на Формеллу надели наручники. Далее следуют кадры из полицейского автомобиля, на которых учительница спросила, сможет ли муж сопровождать ее, а потом поинтересовалась: «Я что, попала в какие-то неприятности?» В конце ролика женщина плачет, говорит, что ее сейчас стошнит.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

После ареста Формеллу освободили под залог до первого судебного заседания, которое состоится в апреле. Ей предъявлены три обвинения по статьям о половом насилии.

Ранее в США предъявили обвинения учительнице средней школы из штата Нью-Джерси, которая совратила и изнасиловала 15-летнего школьника. По данным следствия, женщина была одержима подростком и отправила ему 25 тысяч сообщений.

    Обсудить
    Последние новости

    России не оказалось в списке таможенных пошлин США для разных стран

    Евросоюз уличили в продвижении новой антироссийской истерии

    Генсек НАТО сделал признание о России

    В США сообщили о встрече главы РФПИ со спецпосланником Трампа

    Аналитик назвал условия роста курса доллара до 100 рублей

    В Иране задумались о пересмотре оборонной доктрины

    В США рассказали о дилемме Украины

    Трамп ввел режим ЧП в США

    Задержание изнасиловавшей 15-летнего школьника учительницы попало на видео

    Названы разрушающие отношения тренды из соцсетей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше