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02:00, 21 марта 2025Из жизни

Учительница объяснила обвинения в изнасиловании 15-летнего школьника своей красотой

В США учительница Формелла отказалась признать вину в совращении 15-летнего
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dupage County State's Attorney

В США учительница из штата Иллинойс, которую арестовали за совращение 15-летнего ученика, объяснила обвинения своей красотой. Об этом пишет Daily Star.

30-летнюю Кристину Формеллу задержали после проверки документов на дороге. Выяснилось, что женщину разыскивали за сексуальные отношения с учеником. Формелла работала в средней школе города Даунерс-Гров и была тренером команды по футболу. Расследование началось после того, как мать одного из юных футболистов обнаружила откровенную переписку сына с Формеллой. По версии следствия, в декабре 2023 года учительница изнасиловала школьника в классе.

Как следует из судебных документов, на допросе Формелла отказалась признать вину и заявила, что «все набросились на нее, потому что она красивая». Учительница также заявила, что не имела сексуальных отношений с пострадавшим, а только «слишком сильно заботилась о нем».

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Женщину освободили под залог до первого судебного заседания, которое состоится в апреле. Ей предъявлены три обвинения по статьям о половом насилии.

Ранее в Великобритании учительницу приговорили к двум годам тюрьмы за секс с 14-летним подростком. Во время суда она пыталась обвинить пострадавшего в изнасиловании.

Вот это да!
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