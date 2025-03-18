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02:00, 18 марта 2025Из жизни

Учительница получила два года тюрьмы за секс с 14-летним подростком

Британской учительнице Эванс дали 2 года тюрьмы за совращение 14-летнего ученика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Великобритании учительница, которая совратила 14-летнего ученика и обвинила его в изнасиловании, получила два года тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Расследование против 33-летней матери двоих детей Джудит Эванс из Белфаста началось весной 2024. Следователи установили, что в период с 1 марта по 17 мая она общалась с подростком «с целью получения сексуального удовлетворения». Женщина совратила его и несколько раз занималась с ним сексом.

Отношения между Эванс и пострадавшим начались во время того, когда он переживал некие неприятности. Учительница дала школьнику свой телефон и они начали обмениваться сообщениями. Через некоторое время женщина стала отправлять ученику свои откровенные фото и изъявила желание вступить в сексуальную связь. В частности, Эванс оставляла школьника после уроков якобы ради дополнительных занятий. Более того, однажды она звонила матери пострадавшего, и просила разрешения оставить его в школе. В другом случае она занялась сексом с подростком в своем автомобиле.

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В мае 2024-го школьник рассказал об отношениях с Эванс матери. Учительницу арестовали, однако вскоре она заявила, что сама стала жертвой сексуального насилия со стороны ученика. 25 октября, она неожиданно созналась в совращении подростка и обмане следствия.

В пятницу, 14 марта Эванс приговорили к двум годам тюрьмы с последующим пожизненным запретом на преподавание и пятилетним запретом на любую работу с детьми.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Юта арестовали за совращение 15-летнего ученика. За решетку попала 28-летняя Мэлори Нильсон из города Делта, которая состояла в неподобающих отношениях с подростком на протяжении двух лет.

Вот это да!
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