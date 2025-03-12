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05:00, 12 марта 2025Из жизни

Учительницу арестовали за секс с 15-летним школьником

KSL-TV: В США учительница из Юты совратила 15-летнего ученика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США учительницу из штата Юта арестовали за совращение 15-летнего ученика. Об этом сообщает KSL-TV.

За решетку попала 28-летняя Мэлори Нильсон из города Делта. Женщину, которая работала в средней школе, обвинили в изнасиловании и распространении порнографии. В начале марта офису шерифа округа поручили расследовать возможные противозаконные действия Нильсон в отношении школьника, который учился у нее в 2021 и 2023 годах.

В ходе следствия выяснилось, учительница отправляла ему свои видео в обнаженном виде. Недавно эти ролики обнаружили одноклассники пострадавшего. Школьник рассказал, что уже не является учеником Нильсон, но продолжает «оставаться после уроков в ее классе». Он также сказал, что учительница занялась с нем сексом в мае 2024 года. Тогда ему было 15 лет.

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Также известно, что Нильсон позволяла пострадавшему и его друзьями играть в баскетбол в школьном спортзале после того, как его закрывали. Именно из-за этих тренировок Нильсон стала переписываться со школьником в мессенджере.

Ранее сообщалось, что в США школьную учительницу из штата Огайо арестовали за совращение ученика. Предполагаемые преступления женщина совершила в 2022-2023 годах.

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