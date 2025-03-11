Учительница обществознания попала под суд за изнасилование школьника

WKYC: В США школьная учительница совратила ученика

В США школьную учительницу из штата Огайо арестовали за совращение ученика. Об этом сообщает телеканал WKYC.

Под суд попала 42-летняя преподавательница обществознания Холли Бауэр. Расследование в ее отношении длилось полгода. В пятницу, 7 марта, женщину взяли под стражу. Согласно записям тюрьмы округа, Бауэр обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнего первой степени, а также в краже со взломом. По данным офиса шерифа, доказательства преступлений Бауэр собирались с помощью мониторинга ее аккаунтов в социальных сетях, исследования содержимого электронных устройств, а также «из других источников».

Предполагаемые преступления женщина совершила в период с начала 2022 по конце 2023 года. 27 сентября 2024-го ее отправили в неоплачиваемый отпуск из-за обвинений в непрофессиональном поведении. В пресс-релизе офиса шерифа также указано, что в 2022 году Бауэр получила выговор за «ненадлежащие и непрофессиональные отношения со школьником», которые, в частности, выражались в «необоснованном физическом контакте с учеником в классе».

Ранее сообщалось, что в Канаде арестовали учительницу, которая совратила ученика и два года занималась с ним сексом. Согласно обвинению, 41-летняя женщина с сентября 2022 по сентябрь 2024 года состояла в неподобающих отношениях с учеником школы Digby Regional High School.

