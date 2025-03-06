Учительница два года занималась сексом со школьником

В Канаде учительница Дидри Лонгмайр из Новой Шотландии совратила школьника

В Канаде арестовали учительницу из провинции Новая Шотландия, которая совратила ученика и два года занималась с ним сексом. Об этом сообщает The Chronicle Herald.

За решетку попала 41-летняя Дидри Лонгмайр из города Дигби. Согласно обвинению, женщина с сентября 2022 по сентябрь 2024 года состояла в неподобающих отношениях с учеником школы Digby Regional High School. Возраст школьника не уточняется, но раздел уголовного кодекса, по которому обвинили учительницу, подразумевает, что ему было от 16 до 18 лет.

Полиция впервые получила информацию о ее незаконных действиях в августе 2024 года, однако вскоре дело закрыли. Только в конце года появились новые сведения, которые позволили выдвинуть обвинения.

Следователи уверены, что в Лонмайр была одна жертва. В данный момент учительница находится под подпиской о невыезде.

Ранее Канаде суд признал виновной 87-летнюю бывшую учительницу из провинции Онтарио, которая совратила пять школьников. Преступления были совершены в 1980-х годах.

