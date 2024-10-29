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02:11, 29 октября 2024Из жизни

Учительница престижной школы занялась сексом с подростком и обвинила его в изнасиловании

В Великобритании 33-летняя учительница призналась в совращении школьника

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании учительница из города Белфаст, которая работала в престижной школе Belfast Boys' Model School, призналась в изнасиловании школьника. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Расследование против 33-летней матери двоих детей Джудит Эванс началось весной. Следователи установили, что в период с 1 марта по 17 мая она общалась с подростком «с целью получения сексуального удовлетворения» и совратила его. Всего Эванс предъявлено 12 обвинений по различным статьям. В частности, по версии обвинения, она занялась сексом с ребенком, хранила его непристойные изображения и демонстрировала ему порнографические материалы.

Кроме того, суд утверждает, что с 13 по 27 июля она пыталась препятствовать следствию, обвинив пострадавшего в изнасиловании. Все это время Эванс отрицала свою вину и говорила, что сама является жертвой. Однако в пятницу, 25 октября, она неожиданно созналась в сексуальных отношениях с пострадавшим и обмане следствия. Адвокаты Эванс заявляли, что у них «есть опасения по поводу ее психического здоровья».

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Семью пострадавшего сразу же известили о признаниях учительницы. Женщина работала в известной школе Belfast Boys' Model School, которая была открыта в середине XIX века. Возраст пострадавшего не сообщается, однако в этом учебном заведении учатся мальчики и юноши 11-18 лет.

Ранее в США учительница из штата Огайо призналась в изнасиловании двух учеников. 36-летнюю Кэролайн Джонсон обвинили в совращении школьников в декабре 2023 года.

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      Никита Савин
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