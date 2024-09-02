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00:34, 2 сентября 2024Из жизни

Учительница обвинила школьника в изнасиловании после секса и просмотра порно

В Великобритании учительница ложно обвинила школьника в изнасиловании

Фото: MChe Lee / Unsplash

В Белфасте, Великобритания, 33-летняя учительница попала под суд за то, что занималась сексом с подростком. Об этом сообщает Belfast Live.

Учительницу обвиняют в том, что она принуждала подростка к интимной связи и просмотру порно. Также отмечается, что она незаконно хранила непристойные изображения подростка.

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В июне женщина обвинила школьника в изнасиловании. Прокурор считает обвинения ложными: по его версии, с их помощью учительница пыталась избежать наказания.

Женщине предъявлено 11 обвинений. На время судебного разбирательства ее отстранили от работы в школе.

Ранее сообщалось, что в США помощницу учителя обвинили в совращении подопечного. Она отстранена от преподавания до завершения расследования.

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      Юлия Юткина
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