Учительница обвинила школьника в изнасиловании после секса и просмотра порно

В Белфасте, Великобритания, 33-летняя учительница попала под суд за то, что занималась сексом с подростком. Об этом сообщает Belfast Live.
Учительницу обвиняют в том, что она принуждала подростка к интимной связи и просмотру порно. Также отмечается, что она незаконно хранила непристойные изображения подростка.
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В июне женщина обвинила школьника в изнасиловании. Прокурор считает обвинения ложными: по его версии, с их помощью учительница пыталась избежать наказания.
Женщине предъявлено 11 обвинений. На время судебного разбирательства ее отстранили от работы в школе.
Ранее сообщалось, что в США помощницу учителя обвинили в совращении подопечного. Она отстранена от преподавания до завершения расследования.