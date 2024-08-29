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00:30, 29 августа 2024Из жизни

20-летнюю помощницу учителя арестовали за совращение школьника

В США сотрудницу школы из Лас-Вегаса арестовали за совращение подростка
Jerusalem Garcia

Jerusalem Garcia. Фото: CCSD Police Department

В США помощница учителя из штата Невада попала в тюрьму за совращение подопечного. Об этом пишет Daily Mirror.

20-летнюю Джерусалем Гарсию из школы Eldorado High School, расположенной в Лас-Вегасе, арестовали в пятницу, 23 августа. Заявление на нее поступило в тот же день. По информации полиции округа Кларк, молодая сотрудница учебного заведения «связалась с подростком с целью занятия сексом».

Позже лейтенант полиции рассказал журналистам, что никаких признаков сексуального контакта между Гарсией и школьником пока не выявлено. Тем не менее девушка отстранена от преподавания до завершения расследования.

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Daily Mirror также уточняет, что по закону сексуальные контакты любого рода с подопечными запрещены для сотрудников школ старше 21 года. Так как Гарсии всего 20 лет, она может избежать серьезного наказания в случае выявления ее вины. Известно, что девушка участвовала в специальной программе по подготовке помощников учителей и работала в Eldorado High School с 2021 года.

Ранее сообщалось, что в США 44-летняя учительница избежала тюрьмы, после того как забрала к себе сбежавшего из дома школьника и пять месяцев занималась с ним сексом. 17-летний школьник пропал из дома в феврале.

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      Никита Савин
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