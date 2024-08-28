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00:30, 28 августа 2024Из жизни

Учительница пять месяцев занималась сексом со школьником и избежала тюрьмы

В США учительница ради секса забрала к себе домой школьника и избежала тюрьмы

Фото: Chiarascura / Shutterstock / Fotodom

В США учительница из штата Аризона избежала тюрьмы, после того как забрала к себе сбежавшего из дома школьника и пять месяцев занималась с ним сексом. Об этом сообщает местная газета Today's News-Herald.

Расследование дела 44-летней Робин Роджерс началось в середине февраля, когда 17-летний юноша не вернулся домой. Полиция несколько раз спрашивала у преподавательницы о местоположении школьника, но та утверждала, что ничего о нем не знает.

Ответы Роджерс показались сотрудникам правоохранительных органов подозрительными, и они установили наблюдение за зданием, где она живет. Тогда они и заметили юношу, выходившего из ее дома. Учительницу арестовали. В суде она признала свою вину, благодаря чему смогла избежать тюремного заключения по первому обвинению.

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Роджерс по-прежнему грозит лишение свободы на срок до одного года. Ее обвиняют в том, что она злоупотребила своим положением, чтобы построить доверительные отношения с юношей. В ожидании суда Роджер вышла на свободу под залог.

Ранее сообщалось, что в США арестовали школьную учительницу из штата Иллинойс, которая два года насиловала ученицу в конце 1990-х годов. Тогда пострадавшей было 12-14 лет, она училась в шестом и седьмом классах.

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      Юлия Юткина
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