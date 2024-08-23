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00:30, 23 августа 2024Из жизни

Учительница два года насиловала школьницу

В США арестовали учительницу, которая насиловала школьницу в 1998-2000 годах
Dawn Chester

Dawn Chester. Фото: Westchester Police Department

В США арестовали школьную учительницу из штата Иллинойс, которая два года насиловала ученицу в конце 1990-х годов. Об этом сообщает WGN-TV.

Заявление на 54-летнюю Дон Честер было написано в июне. Бывшая ученица обратилась в полицию и рассказала, что женщина регулярно насиловала ее в 1998-2000 годах. Тогда пострадавшей было 12-14 лет, она училась в шестом и седьмом классах школы города Уэстчестер.

Следствие выяснило, что Честер начала «проявлять личный интерес» к школьнице, заваливала ее письмами и записками. Кроме того, педагог организовала учебный процесс так, чтобы девочка как можно чаще оставалась с ней один на один. Наедине с ученицей Честер совершала в отношении нее действия сексуального характера.

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В 2000 году Честер уволилась из школы Уэстчестера и переехала в поселок Беркли, где жила и работала до своего задержания. Ее арестовали 19 августа в собственном доме. Ей предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в США учительница поцеловала 11-летнего ученика в классе и пообещала заняться с ним сексом. На 24-летнюю Мэдисон Бергманн подали заявление родители школьника.

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      Никита Савин
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