Учительница поцеловала 11-летнего ученика в классе и пообещала заняться с ним сексом

В США учительницу из Висконсина обвинили в совращении 11-летнего ученика

В США предъявили новые обвинения учительнице из штата Висконсин, которую арестовали в мае за совращение 11-летнего школьника. Об этом сообщает KSTP-TV.

На 24-летнюю Мэдисон Бергманн написали заявление родители ученика. Мать мальчика обнаружила, что он постоянно общается с учительницей по телефону. Она изучила его смартфон и обнаружила переписку с учительницей интимного характера. При обыске в рюкзаке Бергманн обнаружили записки, которыми она обменивалась с ребенком. В одной из них женщина написала: «Я знаю, что у нас особые отношения, и я люблю тебя больше, чем кого-либо в мире, но я должна быть взрослой и остановиться».

Позже стало известно, что Бергманн несколько раз поцеловала подопечного в классе, а также пообещала заняться с ним сексом. Теперь бывшую учительницу обвинили в использовании компьютера с целью совершения половых преступлений против несовершеннолетнего. Кроме того, ей вменяют два эпизода соблазнения и пять эпизодов сексуальных домогательств к ученику.

После ареста в мае Бергманн была отпущена под залог. Ей запрещено находиться на территории школы и посещать школьные мероприятия. Следующее судебное заседание по ее делу состоится в среду, 21 августа.

Ранее сообщалось, что в США учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней подопечной. Женщина совратила ученицу в 2017 году.

