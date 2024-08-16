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07:31, 16 августа 2024Из жизни

Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней подопечной

В США учительницу Стейси Мишель Уокер приговорили к тюрьме за секс с ученицей

Кадр: NBCUniversal

В США вынесен приговор учительнице, обвинявшейся в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

40-летнюю Стейси Мишель Уокер, преподававшую театральное искусство в старших классах школы, приговорили к трем годам тюрьмы. В 2017 году она завела отношения с одной из подопечных, которой тогда было 15 лет. Они начали с разговоров о сексе, затем перешли к обмену интимными фото и видео. Позднее женщина неоднократно встречалась с ученицей и занималась с ней сексом.

На суде пострадавшая заявила, что после трехлетних отношений с учительницей страдает от депрессии, тревожного расстройства, панических атак и чувства вины. Кроме того, у нее диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

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По словам девушки, из-за манипуляций Уокер она была готова исполнять все ее желания. «Что бы они ни просила — фото и видео сексуального содержания, определенные позы или позиции, удовлетворение ее извращенных сексуальных фантазий — все это было унижением и оскорблением», — сказала она на суде.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая изнасиловала до 12 учеников своей школы. В центре разбирательств оказалась 24-летняя Джейден Чарльз из города Агуа-Дульсе, штат Техас.

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      Олег Парамонов
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