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07:30, 22 марта 2024Из жизни

Учительница напоила алкоголем и изнасиловала 12 школьников

KIII: в США учительница средней школы из Техаса изнасиловала 12 подростков

Фото: Chiarascura / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали учительницу, которая изнасиловала до 12 учеников своей школы. Об этом сообщает KIII.

В центре разбирательств оказалась 24-летняя Джейден Чарльз из города Агуа-Дульсе, штат Техас, которая преподавала в средней школе. Женщину взяли под стражу во вторник, 19 марта, после того как ее сдала полиции собственная мать.

Выяснилось, что Чарльз покупала подросткам электронные сигареты, поила их алкоголем, а после занималась с ними сексом. В данный момент в изнасиловании женщину обвинили четверо пострадавших, однако следствие уверено, что их было не менее 12. В ходе следствия выяснилось, что Чарльз начала покупать школьникам электронные сигареты и совращать их еще в 2021 году, до того как устроилась работать учительницей. Таких пострадавших как минимум двое.

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Шеф полиции Иден Гарсия заявил, что у детективов есть доказательства преступлений учительницы. «У нас есть родители, которые были обеспокоены тем, что их дети общаются с этой учительницей. Есть также ее видео с учеником в одном из отелей», — рассказал он.

В данный момент правоохранители занимаются поиском всех пострадавших от деятельности Чарльз. Женщина находится в тюрьме округа Джим-Уэлс. Ей назначен залог в 200 тысяч долларов.

Ранее в Великобритании учительница, которая совратила 16-летнюю школьницу, отсидела в тюрьме и пожизненно лишилась права работать по профессии. 32-летнюю Эрин Хебблуайт из Лондона приговорили к двум годам тюрьмы в 2021 году.

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      Никита Савин
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