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04:17, 20 марта 2024Из жизни

«Учительница года» совратила 16-летнего подростка и лишилась профессии

В Британии учительницу пожизненно лишили профессии за изнасилование ученицы

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Великобритании учительница, которая совратила 16-летнюю школьницу, отсидела в тюрьме и пожизненно лишилась права работать по профессии. Об этом сообщает The Sun.

32-летнюю Эрин Хебблуайт из Лондона приговорили к двум годам тюрьмы в 2021 году. Следствие доказало, что женщина начала писать личные сообщения подростку, а позже склонила ее к сексу. Впервые она изнасиловала ученицу, которая прежде не имела ни с кем романтических отношений, в туалете ресторана во время ужина на День святого Валентина. Пострадавшая также рассказала, что Хебблуайт заставляла ее позировать для фото в обнаженном виде.

Родные заметили изменения во внешности и поведении девушки. После этого они отобрали у нее телефон и нашли переписку с Хебблуайт. Учительница была на хорошем счету в школе, перед арестом ее выдвинули на звание «Учитель года».

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Женщина признала себя виновной по четырем пунктам обвинения, включая склонение несовершеннолетнего к сексуальным отношениям и изготовление непристойных фотоматериалов с участием несовершеннолетнего. Хебблуайт приговорили к двум года тюрьмы и на 10 лет запретили общаться с потерпевшей.

В марте комиссия по нарушениям в области образования пришла к выводу, что Хебблуайт не раскаялась в своих действиях и представляет опасность для школьников. Ей запретили заниматься педагогической деятельностью на неопределенный срок. «Кроме того, учитывая серьезность ее доказанных преступлений, Хебблуайт не имеет права подавать прошения о восстановлении прав на преподавание», — говорится в заявлении комиссии.

Ранее в США под суд попала учительница из штата Флорида, которая изнасиловала школьника и заплатила ему за молчание. 32-летней Лорен Кинг предъявили два обвинения в неподобающих отношениях с подопечным.

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      Никита Савин
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