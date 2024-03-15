Учительница изнасиловала 12-летнего ученика на заднем сиденье машины

WFTX-TV: в США учительница изнасиловала 12-летнего школьника и купила ему iPhone

В США под суд попала учительница из штата Флорида, которая изнасиловала школьника и заплатила ему за молчание. Об этом сообщает WFTX-TV.

В начале марта 32-летней Лорен Кинг предъявили два обвинения в неподобающих отношениях с подопечным. 28 января женщина дала 12-летнему ученику личный номер и сказала, что он должен удалять все ее сообщения. После этого она начала присылать ребенку свои фото в обнаженном виде и ролики, в которых «совершает сексуальные акты».

Позже Кинг пообещала подарить ему на день рождения некую сумму денег, а потом встретилась с ним и занялась сексом на заднем сиденье своей машины. Согласно полицейскому отчету, после этого она передала школьнику 235 долларов, а также купила еду и худи, чтобы он никому не рассказывал о случившемся. Позже Кинг также купила ему iPhone, наушники и компьютер.

Согласно данным следствия, женщина пыталась вызвать у ребенка ревность, утверждая, что вступала в сексуальные контакты с другими школьниками.

Родители ребенка обратились в полицию 3 марта, когда обнаружили его переписку с Кинг. Утверждается, что перед этим они позвонили учительнице, и она попросила дать ей неделю, чтобы «уволиться и уехать». Кинг находится под стражей с 7 марта. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 8 апреля.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор учительнице математики из штата Миссури, которая несколько раз занималась сексом с 16-летним школьником. 30-летняя Виктория Фаулер признала себя виновной по двум пунктам обвинения.

