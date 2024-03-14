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07:30, 14 марта 2024Из жизни

Занявшейся оральным сексом с 16-летним школьником учительнице вынесли приговор

В США занявшуюся сексом с 16-летним учительницу приговорили к пяти годам условно

Фото: Ozark County / KY3

В США вынесли приговор учительнице математики из штата Миссури, которая несколько раз занималась сексом с 16-летним школьником. Об этом сообщает KYTV.

30-летняя Виктория Фаулер признала себя виновной по двум пунктам обвинения. Ее приговорили к пяти годам условно, внесли в реестр совершивших преступления против сексуальной неприкосновенности и лишили лицензии учителя. Также Фаулер запретили контактировать с жертвой и другими учениками в школе, где она преподавала. Помимо этого, теперь она не имеет право без надзора общаться с несовершеннолетними, единственное исключение — ее собственные дети.

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Расследование началось 30 августа 2023 года, после того как у полиции оказались снимки с телефона подростка, на которых учительница была снята обнаженной. Во время беседы с заместителем шерифа женщина признала, что имела интимную близость с учеником, а также хранила в памяти телефона его непристойные фото. Она рассказала, что с 4 июля по 1 августа трижды встречалась с учеником и занималась с ним сексом, в том числе оральным.

Подросток, в свою очередь, заявил, что впервые вступил в интимную связь с учительницей еще 23 мая, а их последняя встреча состоялась 26 августа в ее доме. Он также рассказал, что отправил женщине около 20 фотографий гениталий.

В 2022-2023 учебном году Фаулер работала в округе Озарк, где живет подросток, но после окончания занятий уволилась и устроилась в школу в другом округе, где преподавала, пока ее не арестовали.

Ранее сообщалось, что в США предъявлены обвинения бывшей школьной учительнице, забеременевшей от 12-летнего школьника. 38-летнюю Алиссу Маккоммон обвинили в совершении 23 преступлений, в том числе изнасиловании ребенка, пяти случаях растления несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами, двух случаях давления на свидетеля и других.

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      Алиса Дмитриева
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