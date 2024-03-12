Беременную от 12-летнего школьника учительницу обвинили в 23 преступлениях

WMC: 38-летнюю учительницу обвинили в растлении 12-летнего ученика

В США предъявлены обвинения бывшей школьной учительнице, которая занималась сексом с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает WMC.

38-летнюю Алиссу Маккоммон обвинили в совершении 23 преступлений, в том числе изнасиловании ребенка, пяти случаях растления несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами, двух случаях давления на свидетеля и других.

Женщину подозревают в сексуальном насилии над одним из школьников, которому в тот момент было 12 лет. Позднее она утверждала, что беременна от него.

Маккоммон задержали в начале сентября 2023 года. По версии следствия, в 2021 году она пригласила домой школьника и занялась с ним сексом. Вскоре после задержания женщина была отпущена под залог.

28 сентября 2023 года бывшую учительницу снова доставили в тюрьму. Выяснилось, что за два дня до этого она написала потерпевшему с ранее неизвестного следствию номера. В переписке она начала угрожать мальчику. Позже выяснилось, что она также позвонила ему, заявила, что беременна и «будет воспитывать этого ребенка сама».

Ранее в США учительница физкультуры призналась, что занималась сексом с 14-летним подростком. Расследование против 25-летней женщины началось после того, как в полицию обратилась мать школьника.