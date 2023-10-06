Изнасиловавшая 12-летнего подростка учительница заявила о беременности

Изнасиловавшая 12-летнего школьника Учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. Об этом сообщает New York Post.

38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время незаконного разговора с подростком по телефону. Женщину задержали в начале сентября. По версии следствия, в 2021 году она пригласила домой 12-летнего ученика и занялась с ним сексом. Вскоре после задержания женщина была отпущена под залог.

28 сентября бывшую учительницу снова доставили в тюрьму. Выяснилось, что за два дня до этого она написала потерпевшему с ранее неизвестного следствию номера. В переписке она начала угрожать мальчику. Позже выяснилось, что она также позвонила ему, заявила, что беременна и «будет воспитывать этого ребенка сама».

Представители властей пока не дали официальных комментариев по поводу этих высказываний.

В данный момент Маккомонн находится в тюрьме округа Типтон. Помимо сексуальной связи с малолетним ее обвиняют в давлении на свидетеля, преследовании при отягчающих обстоятельствах и фальсификации доказательств. Женщина будет содержаться под стражей до суда без права выхода под залог. Следствие продолжается, и по его итогам учительнице могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница стоматолога попала под суд за домогательства к 13-летнему мальчику. В октябре 2022 года женщина была сильно пьяна и подсела на скамейку к двум несовершеннолетним.