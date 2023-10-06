Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:31, 6 октября 2023Из жизни

Изнасиловавшая 12-летнего подростка учительница заявила о беременности

Кадр: WREG News Channel 3 / YouTube

Изнасиловавшая 12-летнего школьника Учительница из американского штата Теннесси заявила, что беременна от него. Об этом сообщает New York Post.

38-летняя Алисса Маккоммон сказала, что находится в положении, во время незаконного разговора с подростком по телефону. Женщину задержали в начале сентября. По версии следствия, в 2021 году она пригласила домой 12-летнего ученика и занялась с ним сексом. Вскоре после задержания женщина была отпущена под залог.

28 сентября бывшую учительницу снова доставили в тюрьму. Выяснилось, что за два дня до этого она написала потерпевшему с ранее неизвестного следствию номера. В переписке она начала угрожать мальчику. Позже выяснилось, что она также позвонила ему, заявила, что беременна и «будет воспитывать этого ребенка сама».

Представители властей пока не дали официальных комментариев по поводу этих высказываний.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

В данный момент Маккомонн находится в тюрьме округа Типтон. Помимо сексуальной связи с малолетним ее обвиняют в давлении на свидетеля, преследовании при отягчающих обстоятельствах и фальсификации доказательств. Женщина будет содержаться под стражей до суда без права выхода под залог. Следствие продолжается, и по его итогам учительнице могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница стоматолога попала под суд за домогательства к 13-летнему мальчику. В октябре 2022 года женщина была сильно пьяна и подсела на скамейку к двум несовершеннолетним.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

    Названы причины неудач ВСУ на донецком направлении

    Жесткое ДТП в московском тоннеле попало на видео

    Студентки российского колледжа обвинили учителя в приставаниях

    Трамп отказался выдвигать кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США

    Названо условие снижения цен на нефть до 50 долларов за баррель

    Шойгу проинспектировал цех по выпуску Су-34 на авиазаводе имени Чкалова

    В ЛНР рассказали о вялых действиях ВСУ в районе Артемовска

    В Польше обвинили Германию во вмешательстве в выборы

    Стало известно о поражении припортовой инфраструктуры в Одесской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости