Обвиняемую в изнасиловании 12-летнего школьника учительницу снова арестовали

В США снова арестовали учительницу Алиссу Маккоммон из штата Теннесси, обвиняемую в изнасиловании мальчика. Об этом сообщает Covington Leader.

В начале сентября 38-летнюю женщину задержали и обвинили в том, что в 2021 году она пригласила домой 12-летнего ученика и занялась с ним сексом. При этом утверждалось, что пострадавших от ее действий детей могло быть больше. Маккоммон сближалась с ними, играя в видеоигры онлайн, а потом пыталась совратить. Женщину отпустили под залог в 25 тысяч долларов.

28 сентября бывшую учительницу снова доставили в тюрьму. Выяснилось, что за два дня до этого она написала потерпевшему с ранее неизвестного следствию номера. Утверждается, что женщина использовала кодовое слово, о котором договорилась с подростком, когда совращала его двумя годами ранее, чтобы убедиться, что он один дома. После Маккоммон отправила мальчику множество сообщений с угрозами. В одном из них говорилось, что школьник «пожалеет, что сделал это». В переписке учительница также упомянула, что «имела сексуальный контакт» с подростком.

В данный момент Маккоммон находится в тюрьме округа Типтон. Ее обвиняют в давлении на свидетеля, преследовании при отягчающих обстоятельствах и фальсификации доказательств. Женщина будет содержаться под стражей до суда без права выхода под залог. Следствие продолжается, и по его итогам учительнице могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу математики из штата Миссури, которая несколько раз занималась сексом с 16-летним школьником. Под суд попала 30-летняя Виктория Николь Фаулер из населенного пункта Колфилд.

