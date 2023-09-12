Учительница изнасиловала 12-летнего школьника у себя дома и попала под суд

В США арестовали учительницу начальной школы из штата Теннесси, которая изнасиловала 12-летнего мальчика и домогалась нескольких других. Об этом сообщает Law and Crime.

Под суд попала 38-летняя Алисса Маккоммон, работавшая учителем английского языка в городе Ковингтон. Женщину обвинили в том, что в 2021 году она пригласила домой малолетнего школьника и занялась с ним сексом. После начала расследования выяснилось, что пострадавших от действий педагога было намного больше.

«Многочисленные несовершеннолетние пострадавшие заявили, что бывшая учительница Маккоммон устанавливала с ними приятельские отношения, играя в видеоигры, а позже продолжала общаться в мессенджерах и социальных сетях. Она отправляла им свои фотографии в обнаженном виде и предлагала вступить с ней в сексуальные отношения», — сказано в официальном заявлении полицейского департамента Ковингтона.

Из-за того, что целью Маккоммон были дети, правоохранители не раскрывают всех подробностей дела. Известно, что женщина работала учительницей пятого класса, а ее домогательства к ученикам происходили за пределами школы. Проверка в ее отношении началась 24 августа после заявления одного из родителей. При этом сама Маккоммон является матерью двоих детей.

В данный момент расследование продолжается. Женщина внесла залог в 25 тысяч долларов и покинула тюрьму. Ее адвокаты заявили, что она полностью отвергает обвинения. Как пишет New York Post, первое заседание суда состоится 13 октября. Если бывшую учительницу признают виновной по всем пунктам, ей может грозить до 25 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что учительница старшей школы из американского штата Небраска несколько раз занялась сексом с 17-летним учеником и получила два года тюрьмы.