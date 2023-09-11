Учительнице дали два года тюрьмы за секс с 17-летним школьником на кладбище

В США учительница старшей школы из штата Небраска несколько раз занялась сексом с 17-летним учеником и получила два года тюрьмы. Об этом сообщает KOLN.

Суд вынес приговор по делу 26-летней Кали Хайкс из поселка Уинсайд, которую арестовали в январе за неподобающие отношения с подростком. Полиция начала проверку после получения анонимного отношения о преступной деятельности Хайкс.

Родители подростка рассказали, что он интересовался у них, как они отнесутся к его роману с 25-летней. Сестра школьника заявила, что ради секса с ним Хайкс пробиралась в дом семьи по ночам. Более того, патрульные однажды видели, как машины подростка и Хайкс выезжали друг за другом с территории местного кладбища.

Суд приговорил бывшую учительницу к 24 месяцам тюремного заключения. Она получит право на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока. Кроме того, Хайкс будет внесена в список лиц, совершивших половые преступления.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в совращении школьников арестовали учительницу из штата Алабама. Под суд попала 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост, работавшая в христианской школе города Люверн.