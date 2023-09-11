Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 11 сентября 2023Из жизни

Учительнице дали два года тюрьмы за секс с 17-летним школьником на кладбище

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

В США учительница старшей школы из штата Небраска несколько раз занялась сексом с 17-летним учеником и получила два года тюрьмы. Об этом сообщает KOLN.

Суд вынес приговор по делу 26-летней Кали Хайкс из поселка Уинсайд, которую арестовали в январе за неподобающие отношения с подростком. Полиция начала проверку после получения анонимного отношения о преступной деятельности Хайкс.

Родители подростка рассказали, что он интересовался у них, как они отнесутся к его роману с 25-летней. Сестра школьника заявила, что ради секса с ним Хайкс пробиралась в дом семьи по ночам. Более того, патрульные однажды видели, как машины подростка и Хайкс выезжали друг за другом с территории местного кладбища.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Суд приговорил бывшую учительницу к 24 месяцам тюремного заключения. Она получит право на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока. Кроме того, Хайкс будет внесена в список лиц, совершивших половые преступления.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в совращении школьников арестовали учительницу из штата Алабама. Под суд попала 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост, работавшая в христианской школе города Люверн.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Глава таможни назвал беспределом запрет россиянам на ввоз в ЕС машин

    Парень сменил номер телефона и стал получать необычные сообщения

    В Совфеде отреагировали на запрет ввозить россиянам смартфоны и авто в ЕС

    В главной судостроительной компании России нашли «финансовую дыру»

    Тренер развеяла мир о лимфодренажных прыжках

    Популярная плюс-сайз-модель показала фигуру в купальнике

    В Запорожье заявили о появлении «второго Артемовска» для ВСУ

    Медведев прокомментировал выборы в новых регионах России

    Три четверти избирателей проголосовали за Сергея Собянина на выборах мэра Москвы

    Стало известно об уровне трития в российских водах после сброса с «Фукусимы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости