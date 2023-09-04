Учительница занялась сексом с двумя школьниками и попала под суд

В США по обвинению в совращении школьников арестовали учительницу из штата Алабама. Об этом сообщает WSFA.

Под суд попала 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост, работавшая в христианской школе города Люверн. По данным полиции, женщина отправляла свои непристойные фотографии по меньшей мере двум ученикам. Кроме того, в отчете правоохранителей говорится, что она занималась сексом с подопечными, отправляясь для этих целей в неназванное место.

Известно также, что расследование началось после обращения в полицию администрации школы. Оба пострадавших были младше 19 лет.

После начала разбирательства Фрост уволилась по собственному желанию. Помимо неподобающих отношений с учениками, женщину обвинили в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу штата Вирджиния, которая совратила 15-летних сыновей близких друзей. Одного из мальчиков обнаружили полуголым в ее доме.