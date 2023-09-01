Замужняя женщина совратила 15-летних сыновей друзей и попала под суд

В США арестовали жительницу штата Вирджиния, которая совратила 15-летних сыновей близких друзей. Об этом сообщает Law and Crime.

Под суд попала 37-летняя Эшли Уоттс из города Чесапик. Замужняя мать подростка того же возраста, что и пострадавшие, была задержана в конце августа. Расследование началось еще 22 февраля, когда полиции из анонимного источника стало известно, что ранее в том же месяце муж Уоттс вернулся домой ночью и обнаружил ее с оголенной грудью на диване рядом с сыном соседей, который, по его словам, притворялся спящим.

Объясняясь дома, ребенок заявил, что, как обычно, зашел в гости к соседям и просто уснул. Семьи были очень дружны и могли ходить друг к другу в гости в любое время. Братья-близнецы часто бывали в доме женщины, так как общались с ее сыном. Однако позже подросток признался матери, что регулярно занимался сексом с Уоттс с июля 2022 года. Он также сказал, что женщина обещала развестись с мужем, когда ему исполнится 17 лет.

В июле подросток убежал из дома и числился пропавшим три недели. В конце месяца полицейские решили проверить дом Уоттс. Женщина попросила их подождать, так как ей «нужно было надеть лифчик». После этого она впустила правоохранителей, которые обнаружили сына соседей, прячущимся под кроватью в спальне. При этом на нем были надеты только трусы.

После этого второй близнец рассказал, что Уоттс домогалась и его, когда он приходил пообщаться с ее сыном. Более того, во время обыска в доме были найдены наркотики и пачки наличных денег. Супруг Уоттс заявил, что не знал о ее тайной жизни и вместе с соседями попросил защиты властей.

Первое заседание по делу женщины должно состояться в октябре. На настоящий момент ее обвинили в трех эпизодах непристойного поведения с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая совратила 13-летнего ученика и купила ему пистолет. Отношения между 34-летней Тайшей Болден и подростком завязались в октябре 2022 года.