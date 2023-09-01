Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 1 сентября 2023Из жизни

Замужняя женщина совратила 15-летних сыновей друзей и попала под суд

Фото: Chesapeake County Sheriff’s Office

В США арестовали жительницу штата Вирджиния, которая совратила 15-летних сыновей близких друзей. Об этом сообщает Law and Crime.

Под суд попала 37-летняя Эшли Уоттс из города Чесапик. Замужняя мать подростка того же возраста, что и пострадавшие, была задержана в конце августа. Расследование началось еще 22 февраля, когда полиции из анонимного источника стало известно, что ранее в том же месяце муж Уоттс вернулся домой ночью и обнаружил ее с оголенной грудью на диване рядом с сыном соседей, который, по его словам, притворялся спящим.

Объясняясь дома, ребенок заявил, что, как обычно, зашел в гости к соседям и просто уснул. Семьи были очень дружны и могли ходить друг к другу в гости в любое время. Братья-близнецы часто бывали в доме женщины, так как общались с ее сыном. Однако позже подросток признался матери, что регулярно занимался сексом с Уоттс с июля 2022 года. Он также сказал, что женщина обещала развестись с мужем, когда ему исполнится 17 лет.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

В июле подросток убежал из дома и числился пропавшим три недели. В конце месяца полицейские решили проверить дом Уоттс. Женщина попросила их подождать, так как ей «нужно было надеть лифчик». После этого она впустила правоохранителей, которые обнаружили сына соседей, прячущимся под кроватью в спальне. При этом на нем были надеты только трусы.

После этого второй близнец рассказал, что Уоттс домогалась и его, когда он приходил пообщаться с ее сыном. Более того, во время обыска в доме были найдены наркотики и пачки наличных денег. Супруг Уоттс заявил, что не знал о ее тайной жизни и вместе с соседями попросил защиты властей.

Первое заседание по делу женщины должно состояться в октябре. На настоящий момент ее обвинили в трех эпизодах непристойного поведения с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая совратила 13-летнего ученика и купила ему пистолет. Отношения между 34-летней Тайшей Болден и подростком завязались в октябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали способ быстро завершить конфликт на Украине

    Мужчина купил коробку конфет и обнаружил странную находку

    Зонд LRO сфотографировал кратер в месте вероятного падения станции «Луна-25»

    Российские дроны поразили два блиндажа с пехотой ВСУ

    Россиянин описал поездку в Африку фразой «приобнимешь девушку — и прилетит пуля»

    Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко

    Экономист раскрыл последствия расширения БРИКС

    Американский журналист предупредил Киев о риске лишиться помощи Запада

    В ЕС обеспокоились из-за угрозы миграционного кризиса

    Методику омоложения пениса одержимого молодостью миллиардера оценили врачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости