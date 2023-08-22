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05:00, 22 августа 2023Из жизни

Учительница лютеранской школы занялась сексом с учеником и подарила ему пистолет

WITI: учительница из США совратила 13-летнего школьника и подарила ему пистолет

Фото: Milwaukee County District Attorney's Office

В США арестовали учительницу, которая совратила 13-летнего ученика и купила ему пистолет. Об этом сообщает WITI.

Отношения между 34-летней Тайшей Болден и подростком завязались в октябре 2022 года. Тогда женщина только устроилась работать в лютеранскую школу «Пилигрим» в городе Вауватоса, штат Висконсин, где учится мальчик. Следствием установлено, что с мая по конец июля они отправили друг другу более двух тысяч сообщений. Кроме того, подросток признался, что Болден присылала ему свои фотографии в обнаженном виде.

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Школьник рассказал, что перед завершением учебного года в июне учительница отвезла его в местный парк и занялась с ним сексом. Другое обвинение против Болден связано с тем, что она подарила мальчику пистолет на 14-й день рождения. Ученик также признался, что порвал отношения с женщиной, когда она отказалась купить ему еще один пистолет.

Болден обвинили в изнасиловании лица не достигшего 18-летнего возраста и предоставлении огнестрельного оружия несовершеннолетнему. Если американку признают виновной по обеим статьям, ей может грозить до 40 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Арканзас дважды занялась сексом с 17-летним учеником и избежала тюрьмы. Женщину приговорили к условному сроку.

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    Никита Савин
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