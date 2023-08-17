Учительница дважды занялась сексом с 17-летним учеником и избежала тюрьмы

Учительницу из США приговорили к условному сроку за совращение подростка

В США учительницу старшей школы из штата Арканзас приговорили к шести годам условного срока за секс с 17-летним подростком. Об этом сообщает Arkansas Democrat-Gazette.

30-летняя жительница города Литтл-Рок Стефани Рене Алманд избежала тюрьмы, признав себя виновной в изнасиловании третьей степени. Преступления были совершены в период с апреля по май 2021 года. Согласно полицейским отчетам, о неподобающих отношениях Алманд с учеником рассказали его одноклассники.

Они утверждали, что между учительницей и их приятелем возникли странные отношения: женщина выделяла его среди других и проводила с ним больше времени. Кроме того, Алманд обменивалась с мальчиком записками. Сам он на допросе подтвердил, что позже женщина пригласила его к себе домой, где совратила его. Всего в доме Алманд он побывал дважды.

При этом подросток заявил, что во время свиданий Алманд помогала ему с уроками и общалась с ним на отвлеченные темы. Школьник также сказал, что после близости с преподавательницей чувствовал себя странно и во время второй встречи решил разорвать отношения.

«Это было совсем не то, чего я ожидал. Сначала идея показалась классной, но когда все произошло на самом деле… Когда я пришел во второй раз, я сказал, что больше не хочу этим заниматься», — заявил подросток на допросе. Он также сказал, что его смущала разница в возрасте с Алманд.

В итоге помимо шестилетнего условного срока, бывшая учительница была включена в реестр преступников, совершивших половые преступления на 30 лет. Кроме того, Алманд запретили приближаться к пострадавшему под страхом предъявления уголовного обвинения. В этом случае она может отравиться в тюрьму на 10 лет.

Ранее сообщалось, что 34-летняя учительница из Канады попала под суд за секс с двумя школьниками. Преступления были совершены в 2016 году.

