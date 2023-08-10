Учительница занялась сексом с двумя учениками в своей машине и попалась

Учительница в Канаде занялась сексом с двумя учениками и попалась

Учительница в Канаде попалась после того, как занялась сексом в своей машине с двумя учениками из разных школ, и угрожала покончить с собой, если один из них расскажет всем об их отношениях. Об этом сообщает Daily Star.

34-летняя Марианна Риосси была преподавателем в католической школе в Канаде и на полставки работала в другой школе. Женщина была помолвлена, когда впервые встретила 15-летнего ученика в сентябре 2016 года. Отношения с учеником у нее завязались после переписки.

Риосси попросила его о поцелуе в качестве раннего подарка на Рождество. Затем она предложила мальчику быть ассистентом ее брата, который работал свадебным фотографом. Вскоре учительница и ученик начали заниматься сексом.

Спустя месяц Риосси охладела к мальчику. В июне она заявила, что, если он не перестанет писать ей, она скажет его родителям и руководству школы, что он домогается ее. На самом деле в это время у канадки, которая начала преподавать фотографию в другой школе, развивались отношения с другим учеником.

Она попросила его помочь ей прийти в форму перед свадьбой, и в конце концов начала отправлять ему свои фотографии, включая снимки топлес. Этого юношу она тоже катала на своей машине. Пара останавливалась в разных местах, где занималась оральным сексом и петтингом.

Эти отношения расстроились после того, как ученик услышал сплетни, что она встречается с еще одним молодым человеком. Росси сказала ему, что она покончит с собой, если кто-то узнает об их отношениях.

В конце концов, информация об отношениях женщины с учениками поступила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у Риосси и обнаружили следы спермы подростка на пассажирском сиденье ее автомобиля и на ее шарфе, который лежал в багажнике. В переписке канадки со студентами были обнаружены такие сообщения как «Я люблю тебя» и «Я не могу жить без тебя». В общей сложности пара обменялась 15 тысячами текстовых сообщений. Спустя пять лет после ареста женщину приговорили к четырем годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что бывшая глава христианской школы Mountain View Christian School в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, в течение четырех лет занималась сексом с ученицей. Согласно отчету полиции, директор отправляла ученице откровенные фотографии, а затем начала встречаться с ней.