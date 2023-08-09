Директор школы четыре года занималась сексом с ученицей

В США бывшую главу школы обвинили в сексуальных контактах с ученицей

Бывшая глава христианской школы Mountain View Christian School в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, в течение четырех лет занималась сексом с ученицей. Об этом сообщает Fox 5 Las Vegas.

34-летняя Кейтлин Гловер начала общаться со школьницей старше 16 лет в мобильном приложении Snapchat в 2017 году. Согласно отчету полиции, директор отправляла ученице откровенные фотографии, а затем начала встречаться с ней. Вплоть до 2021 года Гловер занималась с ней сексом в своем автомобиле один или два раза в неделю.

Ученица окончила школу в 2021 году. В течение года она молчала о произошедшем, так как Гловер угрожала, что покончит с собой, если об их отношениях станет известно властям. В июне 2022 года пострадавшая все же сообщила полиции о сексуальных контактах с директором.

Гловер была арестована. Ей предъявили обвинение в совершении развратных действий в отношении ребенка. Женщину также обвиняется в том, что она, будучи сотрудником школы, занимающим руководящую должность, занималась сексом с учеником старше 16 лет.

В ходе допроса Гловер отрицала все обвинения. В настоящее время она отпущена под залог. Следующее слушание по ее делу в суде назначено на 14 сентября.

Ранее сообщалось, что в США суд признал 74-летнюю бывшую учительницу виновной в неоднократном сексуальном преследовании 14-летнего ученика. Ей грозит более 600 лет тюрьмы.

