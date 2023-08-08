74-летнюю учительницу признали виновной в сексуальном преследовании ученика

В США учительницу признали виновной в сексуальном посягательстве на подростка

Суд присяжных в американском округе Монро, штат Нью-Йорк, признал 74-летнюю бывшую учительницу виновной в неоднократном сексуальном преследовании 14-летнего ученика. Об этом сообщает Wisconsin State Journal.

Энн Н. Нельсон-Кох предъявлены обвинения по 25 эпизодам неоднократного сексуального посягательства на подростка в подвале частной школы в течение 2016-2017 учебного года. В период совершения преступлений женщине было 67 лет, а ученику — 14.

После вынесения решения судью Ричарда Рэдклиффа попросили отменить залог Нельсон-Кох и арестовать ее до даты вынесения приговора. Несмотря на это Рэдклифф отпустил подсудимую под домашний арест. Ей грозит более 600 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что учитель математики Мэттью Чикас из престижной школы для мальчиков в Нью-Йорке, США, был уволен и попал под суд после того, как его заподозрили в попытке снять на видео 11-летнего мальчика в туалетной кабинке.

