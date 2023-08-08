Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 8 августа 2023Из жизни

74-летнюю учительницу признали виновной в сексуальном преследовании ученика

В США учительницу признали виновной в сексуальном посягательстве на подростка

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Суд присяжных в американском округе Монро, штат Нью-Йорк, признал 74-летнюю бывшую учительницу виновной в неоднократном сексуальном преследовании 14-летнего ученика. Об этом сообщает Wisconsin State Journal.

Энн Н. Нельсон-Кох предъявлены обвинения по 25 эпизодам неоднократного сексуального посягательства на подростка в подвале частной школы в течение 2016-2017 учебного года. В период совершения преступлений женщине было 67 лет, а ученику — 14.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

После вынесения решения судью Ричарда Рэдклиффа попросили отменить залог Нельсон-Кох и арестовать ее до даты вынесения приговора. Несмотря на это Рэдклифф отпустил подсудимую под домашний арест. Ей грозит более 600 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что учитель математики Мэттью Чикас из престижной школы для мальчиков в Нью-Йорке, США, был уволен и попал под суд после того, как его заподозрили в попытке снять на видео 11-летнего мальчика в туалетной кабинке.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

    Солдатам из Нидерландов запретили участвовать в соревнованиях с россиянами

    74-летнюю учительницу признали виновной в сексуальном преследовании ученика

    Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками

    В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

    ВС России контратаковали ВСУ у Клещеевки и выбили их с ряда опорных пунктов

    Беспилотники США в Сирии опасно сближались с российскими истребителями

    58-летняя актриса пришла на вечеринку в обнажающем грудь платье

    Неизвестный напал с ножом на мужчину на Патриарших прудах

    Экс-посол заявил о попытках Запада убедить других одобрить мирный план Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости