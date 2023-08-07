Учителя заподозрили в попытке снять на видео мальчика в туалете

Учителя в США уволили после попытки снять на видео мальчика в туалете

Учитель математики Мэттью Чикас из престижной школы для мальчиков в Нью-Йорке, США, был уволен и попал под суд после того, как его заподозрили в попытке снять на видео 11-летнего мальчика в туалетной кабинке. Об этом сообщает New York Post.

Пострадавший утверждает, что инцидент произошел в туалете на четвертом этаже школы. Когда он зашел в единственную свободную кабинку, то заметил наверху мобильный телефон с направленной на него камерой.

Руководство школы проверило записи камеры видеонаблюдения, установленной недалеко от туалета, и обнаружило, что учитель вошел туда незадолго до мальчика и вышел лишь после того, как тот убежал.

Чикаса арестовали и предъявили ему обвинения в незаконном ведении видеонаблюдения, хранении записи сексуальных действий ребенка и созданию угрозы благополучию ребенка. После ареста школа отстранила его от работы.

Мужчина не признал вину в суде. Адвокат мужчины утверждает, что тот надеется доказать свою невиновность.

Ранее сообщалось, что в США обладательницу звания «Учительница года 2014-2015» посадили в тюрьму на три месяца за совращение ученика 13 лет назад. В рамках соглашения о признании вины женщина согласилась больше никогда не работать учителем.