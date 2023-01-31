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05:00, 31 января 2023Из жизни

Учительница занялась сексом со школьником и попала под суд

В США учительница из штата Небраска попала под суд за секс с учеником

Фото: Shutterstock

В США учительница старшей школы из штата Небраска несколько раз занялась сексом с 17-летним учеником и попала под суд. Об этом сообщает KOLN.

Проверка в отношении 25-летней Кали Хайкс из поселка Уинсайд началась после того, как в полицию позвонил аноним и рассказал, что у нее может быть роман с 17-летним учеником. Помощник шерифа сразу же вспомнил, что автомобиль предполагаемой жертвы Хайкс незадолго до этого останавливали патрульные на выезде с местного кладбища. Юноша заявил, что «гулял там со своей подругой по имени Кали». Тогда же полицейские заметили выезжавший с кладбища черный внедорожник. Проверка номеров показала, что машина принадлежит Хайкс.

Родители подростка рассказали, что некоторое время назад школьник спрашивал, как они отнесутся к тому, что он будет встречаться с 25-летней. Его сестра заявила, что ради секса с ним Хайкс пробиралась в дом по ночам. Девушка также предположила, что они встречались «три-четыре раза в неделю в разных точках поселка».

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Женщина оказалась в тюрьме в воскресенье, 22 января, но сразу же была отпущена под залог до следующего заседания суда.

По данным радиостанции KCSR, арест Кали Хайкс состоялся в то же время, когда начались предварительные слушанья по делу еще одной учительницы школы Уинсайда — 28-летней Рэйчел Макфиллипс. Ее обвиняют в том, что она на протяжении двух лет состояла в сексуальных отношениях с учеником.

Ранее сообщалось, что учительницу старшей школы из американского штата Висконсин приговорили к трем месяцам тюрьмы за неподобающие отношения с 17-летним учеником. Женщина также получила три года условного заключения.

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Никита Савин
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