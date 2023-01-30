Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:02, 30 января 2023Из жизни

Учительницу приговорили к трем месяцам тюрьмы за роман с учеником

В США учительницу Ребекку Килпс приговорили к трем месяцам тюрьмы за роман с 17-летним

Фото: Shutterstock

В США бывшую учительницу старшей школы из штата Висконсин приговорили к трем месяцам тюрьмы за неподобающие отношения с 17-летним учеником. Об этом сообщает WFRV-TV.

На заседании, состоявшемся в среду, 25 января, суд приговорил 35-летнюю Ребекку Килпс к трем месяцам тюремного заключения и трем годам испытательного срока по делу об изнасиловании лица, не достигшего 18-летнего возраста.

Женщина оказалась в центре скандала 23 мая 2022 года, когда один из сотрудников учебного заведения проинформировал полицию о ее романе с 17-летним подростком. На следующий день в правоохранительные органы обратился муж Килпс. Мужчина рассказал, что обнаружил в телефоне супруги переписку с тинейджером. Из сообщений, которые он прочитал, следовало, что та решила уйти от него к юному возлюбленному.

Материалы по теме:
«Больше он не причинит боль девушкам» Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
«Больше он не причинит боль девушкам»Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
12 марта 2021
«Это был ад» Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
«Это был ад»Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
26 января 2021

По данным The Herald Times Reporter, Ребекка Килпс признала вину и пошла на сделку с судом, после чего тяжкие статьи об изнасиловании несовершеннолетнего были заменены на более легкие. По условиям соглашения, суд не выносит обвинительного заключения, несмотря на признание обвиняемой вины. Сделка включает в себя несколько условий и может быть расторгнута в любой момент, если Килпс нарушит одно из них.

На суде бывшая учительница заявила, что совершила правонарушение во время тяжелого периода в своей жизни, а потерпевший не заслужил того, через что ему пришлось пройти.

Ранее сообщалось, что учительницу труда из американского штата Миссури арестовали за совращение и изнасилование 16-летнего подростка. Расследование в отношение 27-летней Лины Стюарт из города Марионвилл началось 7 декабря 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Эрдоган допустил «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Виктор Бут анонсировал выставку своих рисунков
Американский генерал раскритиковал британскую армию
Состоящий в отношениях мужчина пожаловался на приставания в спортзале
Учительницу приговорили к трем месяцам тюрьмы за роман с учеником
В США признали способность России торговать без доллара
Москвичи вспомнили село на месте столичного «спальника»
Названа носящая имя хитреца и афериста станция московского метро
Боец ЧВК «Вагнер» обратился к «азовцам»
На Wildberries появилась новая схема мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.