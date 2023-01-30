Учительницу приговорили к трем месяцам тюрьмы за роман с учеником

В США учительницу Ребекку Килпс приговорили к трем месяцам тюрьмы за роман с 17-летним

В США бывшую учительницу старшей школы из штата Висконсин приговорили к трем месяцам тюрьмы за неподобающие отношения с 17-летним учеником. Об этом сообщает WFRV-TV.

На заседании, состоявшемся в среду, 25 января, суд приговорил 35-летнюю Ребекку Килпс к трем месяцам тюремного заключения и трем годам испытательного срока по делу об изнасиловании лица, не достигшего 18-летнего возраста.

Женщина оказалась в центре скандала 23 мая 2022 года, когда один из сотрудников учебного заведения проинформировал полицию о ее романе с 17-летним подростком. На следующий день в правоохранительные органы обратился муж Килпс. Мужчина рассказал, что обнаружил в телефоне супруги переписку с тинейджером. Из сообщений, которые он прочитал, следовало, что та решила уйти от него к юному возлюбленному.

По данным The Herald Times Reporter, Ребекка Килпс признала вину и пошла на сделку с судом, после чего тяжкие статьи об изнасиловании несовершеннолетнего были заменены на более легкие. По условиям соглашения, суд не выносит обвинительного заключения, несмотря на признание обвиняемой вины. Сделка включает в себя несколько условий и может быть расторгнута в любой момент, если Килпс нарушит одно из них.

На суде бывшая учительница заявила, что совершила правонарушение во время тяжелого периода в своей жизни, а потерпевший не заслужил того, через что ему пришлось пройти.

Ранее сообщалось, что учительницу труда из американского штата Миссури арестовали за совращение и изнасилование 16-летнего подростка. Расследование в отношение 27-летней Лины Стюарт из города Марионвилл началось 7 декабря 2022 года.