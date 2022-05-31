Учительница занялась сексом с учеником, решила уйти от мужа и оказалась в тюрьме

WBAY-TV: учительница из США Ребекка Килпс занялась сексом с учеником и оказалась в тюрьме

Преподавательница старшей школы из США занялась сексом с 17-летним учеником и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает WBAY-TV.

34-летняя Ребекка Килпс, работавшая учительницей испанского языка в школе города Ту Риверс, штат Висконсин, оказалась в центре скандала 23 мая, когда один из сотрудников учебного заведения проинформировал полицию о ее отношениях с 17-летним подростком.

На следующий день в правоохранительные органы обратился муж Килпс. Он рассказал, что обнаружил в ее телефоне переписку с тинэйджером, в которой они признавались друг другу в любви. Кроме того, из сообщений следовало, что женщина решила уйти от супруга к юному возлюбленному.

Детективы допросили 17-летнего ученика, который признался, что его дружеские отношения с женщиной «зашли слишком далеко». Сама Килпс рассказала на допросе, что ее романтические отношения с подростком начались в октябре 2021 года, и подтвердила, что дважды занималась с ним сексом у себя дома, когда муж отсутствовал. Она также подчеркнула, что собиралась уйти к новому возлюбленному, когда он окончит школу.

Килпс была обвинена по трем эпизодам сексуального насилия над лицом, не достигшим 18-летнего возраста. Первое слушание по делу должно состояться 31 мая.

Ранее сообщалось, что 44-летняя учительница из Австралии была задержана после того, как ее обвинили в сексуальных отношениях с ребенком младше 16 лет. Ей также предъявлены обвинения в спаивании подростка.