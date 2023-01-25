Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:01, 25 января 2023Из жизни

Учительницу труда арестовали за совращение школьника

В США учительницу труда арестовали за сексуальные отношения с 16-летним учеником

Фото: Shutterstock

В США учительницу труда из штата Миссури арестовали за совращение и изнасилование 16-летнего подростка. Об этом сообщает Springfield News-Leader.

Расследование в отношение 27-летней Лины Стюарт из города Марионвилл началось 7 декабря 2022 года. Полиции стало известно, что она вступала в неподобающие отношения с учеником публичной школы города Никса, где вела платный факультатив по работе по дереву. Тревогу забил один из родителей подростка, так как тот стал проводить с преподавательницей слишком много времени после уроков, часто переписываться и созваниваться с ней в мессенджере.

Школьника опросили сотрудники Центра защиты детей, и он признался, что в октябре 2022 года дважды встречался со Стюарт в доме друга. Во время этих встреч между учеником и учительницей произошел сексуальный контакт.

Материалы по теме:
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать» Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
21 августа 2018
«Эта травма со мной навсегда» Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
«Эта травма со мной навсегда»Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
14 июня 2020

Подросток рассказал, что «находился под давлением», так как боялся, что, если разорвет отношения с преподавательницей, та поставит ему плохую оценку по своему предмету. В результате он получил высший балл, причем, по собственному признанию, не прилагал никаких усилий на занятиях. Допрошенные полицией ученики и сотрудники школы подтвердили, что Стюарт проводила с учеником «неуместно большое количество времени».

Женщина была арестована в понедельник, 23 января, и сразу же отпущена под залог в 25 тысяч долларов. Лину Стюарт обвинили в растлении несовершеннолетнего, сексуальных контактах учителя с учеником мужского пола и манипуляциях сексуального характера в отношении малолетнего. Ей может грозить до семи лет тюрьмы только по первому обвинению.

Ранее сообщалось, что учительницу из американского штата Джорджия арестовали за совращение и изнасилование ученицы. Преступление было совершено весной 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Байден передаст Украине 31 танк Abrams
Словакия заявила о готовности передать Украине свои истребители МиГ-29
Байден рассказал об обучении ВСУ обращению с танками Abrams
Многодетной семье в российском регионе выдали аварийное жилье
Учительницу труда арестовали за совращение школьника
По делу об ущербе МВД в 25 миллионов рублей обвинили двух поставщиков
Россиянок предупредили о смертельной опасности уколов для похудения на дому
Названы преимущества самой высокой станции МЦД
Рынку недвижимости в России предрекли рост благодаря ипотеке
Sony отказалась от выпуска PlayStation 5 Pro
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.