Учительницу физкультуры арестовали за совращение девочки-подростка

WSB-TV: 23-летнюю учительницу физкультуры из Джорджии арестовали за изнасилование ученицы

В США учительницу из штата Джорджия арестовали за совращение и изнасилование 13-летней ученицы. Об этом сообщает WSB-TV.

23-летнюю Холли Маккуин взяли под стражу 11 января за преступления, совершенные в средней школе Смита округа Кобб. Следователи утверждают, что учительница физкультуры неоднократно вступала в сексуальные контакты с девочкой-подростком у нее дома и на территории школы весной 2022 года. Также известно, что женщина заставила ученицу присылать ей свои обнаженные фотографии в социальных сетях. По данным International Business Times, Маккуин преподавала в округе Кобб с июля 2021-го по июль 2022 года.

В момент задержания Маккуин уже работала в одном из учебных заведений соседнего округа Фултон. «Мы видим, что все больше учителей оказываются вовлечены в подобные истории», — сказал в интервью WSB-TV пожелавший сохранить анонимность отец одного из учеников школы округа Кобб, где произошли преступления. Другие опрошенные родители также выразили негодование по поводу случившегося.

После начала следствия Маккуин была уволена. Администрация средней школы Смита отказалась комментировать произошедшее, ссылаясь на то, что «дело находится в фазе активного расследования».

Холли Маккуин содержится в тюрьме округа Кобб. Сможет ли она выйти под залог до начала судебного процесса, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Канаде учительница из провинции Ньюфаундленд и Лабрадор попала под суд за попытку совращения несовершеннолетнего. 34-летнюю Кристу Граймс обвинили в том, что она непристойно касалась школьника.