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05:24, 23 января 2023Из жизни

Учительницу физкультуры арестовали за совращение девочки-подростка

WSB-TV: 23-летнюю учительницу физкультуры из Джорджии арестовали за изнасилование ученицы
Holly McQueen

Holly McQueen. Фото: Fulton County Schools Police Department

В США учительницу из штата Джорджия арестовали за совращение и изнасилование 13-летней ученицы. Об этом сообщает WSB-TV.

23-летнюю Холли Маккуин взяли под стражу 11 января за преступления, совершенные в средней школе Смита округа Кобб. Следователи утверждают, что учительница физкультуры неоднократно вступала в сексуальные контакты с девочкой-подростком у нее дома и на территории школы весной 2022 года. Также известно, что женщина заставила ученицу присылать ей свои обнаженные фотографии в социальных сетях. По данным International Business Times, Маккуин преподавала в округе Кобб с июля 2021-го по июль 2022 года.

В момент задержания Маккуин уже работала в одном из учебных заведений соседнего округа Фултон. «Мы видим, что все больше учителей оказываются вовлечены в подобные истории», — сказал в интервью WSB-TV пожелавший сохранить анонимность отец одного из учеников школы округа Кобб, где произошли преступления. Другие опрошенные родители также выразили негодование по поводу случившегося.

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После начала следствия Маккуин была уволена. Администрация средней школы Смита отказалась комментировать произошедшее, ссылаясь на то, что «дело находится в фазе активного расследования».

Холли Маккуин содержится в тюрьме округа Кобб. Сможет ли она выйти под залог до начала судебного процесса, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Канаде учительница из провинции Ньюфаундленд и Лабрадор попала под суд за попытку совращения несовершеннолетнего. 34-летнюю Кристу Граймс обвинили в том, что она непристойно касалась школьника.

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Никита Савин
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