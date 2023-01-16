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07:41, 16 января 2023Из жизни

Учительница попала под суд за непристойные прикосновения к школьнику

VOCM: в Канаде учительница попала под суд за попытку совращения школьника

Фото: Amber Bracken / Reuters

В Канаде учительница из провинции Ньюфаундленд и Лабрадор попала под суд за попытку совращения несовершеннолетнего. Об этом сообщает VOCM.

В городе Логи-Бей-Мидл-Ков-Аутер-Ков начался отбор присяжных для разбирательств по делу 34-летней Кристы Граймс, которую обвиняют в том, что она допустила непристойные прикосновения к школьнику.

Как следует из обвинительного заключения, женщина, «пользуясь доверием мальчика и своим вышестоящим положением, касалась своим телом его тела в сексуальных целях».

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Инцидент произошел еще в 2018 году. Расследование началось в январе 2019-го, а первое судебное заседание было назначено на март 2021 года, однако тогда разбирательства перенесли из-за начавшейся пандемии новой коронавирусной инфекции. Следующее заседание, назначенное на ноябрь 2021-го, было отменено по той же причине. Возраст жертвы Граймс на момент преступления не уточняется.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Техас арестовали за действия сексуального характера в отношении ученика. Согласно ордеру на арест, женщина «вступила в сексуальный контакт» с юношей, в результате чего он дотронулся до ее груди.

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Никита Савин
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