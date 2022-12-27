Учительницу арестовали за сексуальный контакт с учеником

46-летнюю учительницу Эми Гилли из США арестовали за сексуальный контакт с подростком

В США учительницу из штата Техас арестовали за поцелуй и иные действия сексуального характера в отношении ученика. Об этом сообщает KCBD.

46-летнюю Эми Гилли взяли под стражу 20 декабря, после того как суперинтендант Независимого школьного округа города Хейл-Центр поставил в известность службу безопасности о неподобающих отношениях между педагогом и ее подопечным.

Согласно ордеру на арест, женщина «вступила в сексуальный контакт» с юношей, в результате чего он дотронулся до ее груди. Подросток рассказал на допросе, что Гилли подобрала его на своей машине, припарковалась у обочины через несколько кварталов, после чего они начали целоваться. Ученик утверждает, что в процессе преподаватель сняла с себя кофту, бюстгальтер и касалась его в районе гениталий через одежду.

Женщина признала, что действительно подвозила ученика, однако, по ее словам, это он попытался схватить ее за грудь. Следствию удалось установить, что юноша переписывался с Гилли с ноября. Учительница заявила, что действительно испытывала чувства к подростку, однако знала, что это неправильно.

В данный момент Эми Гилли находится под арестом. Ей назначен залог в размере 20 тысяч долларов (более 1,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что 32-летнюю учительницу Тиффани Уильямс из американского штата Северная Каролина обвинили в сексуальном контакте с учеником. Согласно полицейским записям, женщина сама сдалась в руки правосудия, когда узнала, что стала фигурантом расследования.

