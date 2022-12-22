Учительница занялась сексом с учеником и оказалась под следствием

32-летнюю учительницу Тиффани Уильямс из США обвинили в сексуальном контакте с учеником

В США учительница из штата Северная Каролина оказалась под следствием, после того как ее уличили в неподобающих отношениях с одним из подопечных. Об этом сообщает WRAL.

32-летняя Тиффани Роуз Уильямс проработала в одной из школ округа Сэмпсон с августа 2021 года до июня 2022-го. В ноябре она снова устроилась в школу Lakewood High School в том же округе в качестве внештатного учителя. Она успела отработать всего четыре с половиной дня в период с 16 по 23 число. В последний день местная полиция получила заявление, что Уильямс занялась сексом с одним из учеников.

Согласно полицейским записям, женщина сама сдалась в руки правосудия. Ее обвинили в двух случаях сексуального контакта с учеником, а также в неподобающих отношениях с малолетними. По данным телестанции WTVD, Уильямс была отпущена под залог в 40 тысяч долларов (около 2,8 тысячи рублей) до начала судебного процесса. Другие детали происшествия следствием пока не раскрываются.

Ранее 23-летняя учительница школы в штате Оклахома, США, лишилась работы после того, как отправила 15-летнему школьнику фотографию обнаженной груди. Сара Халл-Дегроат также писала подопечному непристойные сообщения.