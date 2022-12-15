Учительница отправила школьнику фотографию обнаженной груди и лишилась работы

В США учительница лишилась работы из-за интимной переписки с учеником в Google Docs

23-летняя Сара Халл-Дегроат, учительница школы в штате Оклахома, США, лишилась работы после того, как отправила 15-летнему школьнику фотографию обнаженной груди. Об этом сообщает News on 6.

Халл-Дегроат вела интимную переписку с учеником с октября 2022 года. Для общения учительница использовала Google Docs. «Содержание их переписки носит откровенный характер и описывает сексуальные практики, которые они надеются испытать друг с другом», — говорится в заявлении суда.

Учительницу уволили. Она была арестована и доставлена в следственный изолятор. Залог за освобождение Халл-Дегроат составляет 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей). Ведется расследование произошедшего. «У меня тоже есть дети. И моя ответственность как родителя, убедиться, что они в безопасности, когда используют социальные сети. Там очень опасно. У людей есть много разных способов добраться до детей. Для них очень небезопасно бродить по интернету в одиночку», — утверждает суперинтендант школы Джейсон Перез.

Ранее сообщалось, что студентка-практикантка из США занялась сексом со школьником в своей машине и оказалась в тюрьме. Девушка совершила преступления уже после того, как ее практика закончилась.