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06:57, 14 декабря 2022Из жизни

Учительница занялась сексом с учеником в машине и оказалась в тюрьме

The Journal-News: учительница-практикантка оказалась в тюрьме за секс с учеником
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Студентка-практикантка из американского города Луисвилл, штат Огайо, занялась сексом со школьником в своей машине и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает The Journal-News.

По версии следствия, 24-летняя Ана Ли Д’Этторе вступила в сексуальные отношения с учеником школы, где ранее проходила практику в качестве ассистента учителя. Кроме того, ей предъявили обвинения в 11 случаях распространения «вредной для несовершеннолетних информации». Преступления были совершены между 21 мая и 30 августа. Жертвой учительницы-стажера стал подростк в возрасте до 16 лет.

«Мы знаем, что это произошло где-то в городе Монро, но пока не можем определить, где именно. Похоже, что это случилось во время поездки на машине», — заявил прокурор. Американку также обвинили в том, что она отправляла школьнику обнаженные фото.

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На время судебного процесса женщину поместили в тюрьму округа Батлер. Окружной представитель департамента образования Бетси Фуллер заявила: «Мы очень опечалены тем, какие серьезные обвинения выдвинуты против учительницы, работавшей с нашими учениками. В начале текущего учебного года нас уведомили, что в отношении Д’Этторе ведется расследование. Следствие получило от нас все необходимое содействие». Фуллер пояснила, что Д’Этторе работала в школе до 4 мая 2022 года, а преступления совершила уже после того, как ее практика закончилась.

Ранее сообщалось, что в США учительница английского языка оказалась в тюрьме после того, как ее обвинили в изнасиловании ученика. По некоторым данным, ранее женщина выдвигалась на получение звания «Учитель года».

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Алиса Дмитриева
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