Учительница занялась сексом с 15-летним учеником и оказалась в тюрьме

Учительницу Аманду Долл из США обвинили в изнасиловании 15-летнего ученика

В США учительница английского языка оказалась в тюрьме после того, как ее обвинили в изнасиловании ученика. Об этом сообщает WTVD.

37-летнюю Аманду Долл, работавшую в средней школе округа Джонстон, штат Северная Каролина, обвинили в непристойном обращении с ребенком и изнасиловании несовершеннолетнего. Согласно судебным документам, Долл по меньшей мере один раз занялась сексом с 15-летним учеником. Датой совершения преступления указывается 12 августа.

Известно женщина устроилась на работу в среднюю школу округа Джонстон в мае 2021 года. По некоторым данным, ранее Долл выдвигалась на получение звания «Учитель года». Женщина была уволена из учебного заведения и арестована в пятницу, 2 сентября.

6 сентября Долл предстала перед судом, который избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в размере одного миллиона долларов (61,2 миллиона рублей). Педагог попросила снизить сумму залога, однако судья отказал ей в этом.

Также стало известно, что дело Аманды Долл является не первым случаем, когда школа, в которой она работала, оказалась в центре скандала с домогательствами к ученикам. В 2010 и 2011 году двое сотрудников школы обвинялись в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, причем в одном из эпизодов речь шла об полицейском, занимавшимся охраной учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина за сексуальные отношения с учеником была задержана еще одна учительница. Речь идет о 36-летней Элизабет Сюзанне Бейли из города Стейтсвилл.