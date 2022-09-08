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Учительницу арестовали за секс с учеником младше 15 лет

В США 36-летнюю учительницу арестовали после секса со школьником младше 15 лет
Elizabeth Suzanne Bailey

Elizabeth Suzanne Bailey. Кадр: Cox Media Group

36-летняя школьная учительница Элизабет Сюзанна Бейли из американского города Стейтсвилл, штат Северная Каролина, была арестована за интимную связь с учеником. Об этом сообщает WSOC-TV.

Расследование по делу началось в начале августа этого года, когда один из членов семьи жертвы обратился в полицию и обвинил Бейли в том, что она занималась сексом со школьником. Женщину отстранили от работы и поместили под домашний арест с электронным мониторингом перемещений после исследования ее переписок в социальных сетях. Ей было запрещено приближаться к предполагаемой несовершеннолетней жертве, которая, по данным полиции, «младше 15 лет».

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Спустя месяц выяснилось, что за это время подросток девять раз приходил к Бейли домой. Следователи выдвинули против педагога 27 новых обвинений. Она была арестована и помещена под стражу в следственный изолятор округа Айрделл. Женщине назначен залог в размере 800 тысяч долларов (48,8 миллиона рублей). В данный момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США 31-летняя учительница средней школы признала себя виновной в сексуальных отношениях с учеником и получила условный срок. Она будет находиться под надзором и должна добровольно аннулировать лицензию учителя.

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Алиса Удовик
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