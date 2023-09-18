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02:00, 18 сентября 2023Из жизни

Учительница математики занялась оральным сексом с подростком и попала под суд

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В США арестовали учительницу математики из штата Миссури, которая несколько раз занималась сексом с 16-летним школьником. Об этом сообщает Ozark Radio News.

Под суд попала 30-летняя Виктория Николь Фаулер из населенного пункта Колфилд. Расследование началось 30 августа, после того как в распоряжении полиции оказались фотографии с телефона подростка, на которых женщина была снята обнаженной.

Во время беседы с заместителем шерифа Фаулер призналась, что занималась сексом с мальчиком и хранила в своем телефоне его непристойные фото. Женщина рассказала, что с 4 июля по 1 августа трижды встречалась с учеником и совершала с ним половые акты, в том числе оральные.

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Подросток, в свою очередь, заявил, что впервые занялся сексом с учительницей еще 23 мая, а их последняя встреча состоялась 26 августа в ее доме. Он также признался, что отправил женщине 20 фотографий своих гениталий.

В 2022-2023 учебном году Фаулер преподавала математику в округе Озарк, где живет подросток, но после окончания занятий уволилась и уже нашла работу в другом округе. В данный момент женщина находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу начальной школы из штата Теннесси, которая изнасиловала 12-летнего мальчика и домогалась нескольких других. Под суд попала 38-летняя Алисса Маккоммон, работавшая учителем английского языка в городе Ковингтон.

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    Никита Савин
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