Сотрудница стоматолога потрогала 13-летнего мальчика за пенис и лишилась чувств

В Великобритании сотрудница стоматолога попала под суд за домогательства к 13-летнему мальчику. Об этом сообщает Daily Star.

В центре разбирательств оказалась 27-летняя Джейд Берри из города Элсмир-Порт, работавшая администратором зубоврачебного кабинета. 3 октября 2022 года женщина была сильно пьяна и подсела на скамейку к двум несовершеннолетним. Она потрогала одного из мальчиков за пенис через одежду и заявила, что собирается «скакать на нем до самого утра». После этого Берри лишилась чувств. Мальчики оставили ее спать на скамейке и ушли.

Дома пострадавший рассказал о случившемся матери. Полиция быстро установила личность Берри по оставленным на месте преступления кредитной карте и телефону. Прокурор заявил, что подсудимая точно знала возраст потерпевшего, поскольку перед домогательствами говорила с ним о его скором 14-летии. Женщина полностью признала вину, однако заявила, что ничего не помнит, так как в тот день выпила много белого вина.

Изначально британке грозил двухлетний тюремный срок, однако в октябре 2023-го ее приговорили к запрету на употребление алкогольных напитков на 120 дней и месячному курсу реабилитации. Кроме того, Берри на 10 лет внесут в список лиц, совершивших половые преступления.

Ранее сообщалось, что в США учительница и футбольный тренер из штата Пенсильвания призналась в неподобающих отношениях с 17-летним школьником. Под суд попала 30-летняя Эмили Ленайс из города Хановер.