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07:00, 22 сентября 2023Из жизни

Футбольный тренер завела роман с 17-летним подростком и попала под суд

Фото: Susquehannock High School

В США учительница и футбольный тренер из штата Пенсильвания призналась в неподобающих отношениях с 17-летним школьником. Об этом сообщает The York Dispatch.

Под суд попала 30-летняя Эмили Ленайс из города Хановер. Женщина работала в школе учителем и тренером футбольной команды. Следствие установило, что с сентября 2022 года она сблизилась с учеником, который играл в ее команде. Американка вызвалась давать ему частные уроки, а позже «поцеловала его в классе между уроками и тренировкой».

После этого Ленайс предложила подростку «стать его тайной девушкой». Ученик согласился, и они начали переписываться и обмениваться фотографиями. Позже полицейские обнаружили в памяти телефона мальчика снимки учительницы в обнаженном виде. Расследование против нее началось в мае.

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20 сентября женщина пошла на соглашение со следствием и признала себя виновной в сексуальном контакте с несовершеннолетним. По условиям соглашения, с нее были сняты еще пять тяжких обвинений. 25 августа Департамент образования штата Пенсильвания приостановил действие ее учительской лицензии. Приговор бывшей учительнице будет вынесен 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу начальной школы, которая изнасиловала 12-летнего мальчика и домогалась нескольких других. Если женщину признают виновной по всем пунктам обвинения, ей может грозить до 25 лет тюрьмы.

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    Никита Савин
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