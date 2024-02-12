Учительница физкультуры призналась в сексе с 14-летним подростком

KROC: в США учительница физкультуры признала вину в сексе с 14-летней подопечной

В США учительница физкультуры призналась, что занималась сексом с 14-летним подростком. Об этом сообщает KROC.

25-летнюю Линдси Шнибергер, работавшую учительницей физкультуры и тренером школьной волейбольной команды в городе Рочестер, штат Миннесота, обвиняют в преступном сексуальном поведении. Она признала свою вину.

Расследование началось, когда в полицию обратилась мать одной из подопечных Шнибергер. Женщина обнаружила, что ее дочь обменивалась с учительницей сообщениями непристойного содержания.

Сотрудники полиции побеседовали с девочкой и выяснили, что в апреле и мае 2023 года Шнибергер почти каждую неделю занималась с ней сексом у себя дома. Кроме того, она присылала ученице свои фото без одежды.

Ожидается, что приговор будет вынесен 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в США идет суд над учительницей христианской школы, которая призналась в изнасиловании 13-летнего подростка. Школьник рассказал, что перед завершением учебного года, в июне 2023 года, учительница отвезла его в местный парк и занялась с ним сексом.

