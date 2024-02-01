Учительница христианской школы призналась в изнасиловании 13-летнего школьника

В США 34-летняя учительница призналась в изнасиловании 13-летнего подопечного

В США идет суд над учительницей христианской школы из штата Висконсин, которая призналась в изнасиловании 13-летнего подростка. Об этом сообщает WITI.

Отношения между 34-летней Тайшей Болден с подопечным завязались в октябре 2022 года. Тогда женщина только устроилась работать в лютеранскую школу «Пилигрим» в городе Вауватоса. Школьник рассказал, что перед завершением учебного года, в июне 2023 года, учительница отвезла его в местный парк и занялась с ним сексом. На тот момент ему было 13 лет.

Другое обвинение против Болден связано с тем, что она подарила подростку пистолет на 14-й день рождения. Ученик также признался, что порвал отношения с женщиной, когда она отказалась купить ему еще один пистолет.

В понедельник, 29 января, Болден признала себя виновной в сексуальном насилии над несовершеннолетним и в передаче ему смертельно опасного оружия. Приговор бывшей учительнице вынесут 1 марта. Ей грозит до 40 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США преподаватель семейной экономики из штата Арканзас занялась сексом с учеником во время поездки на экскурсию в другой город. 33-летняя Хизер Хэйр из города Брайант признала себя виновной в перевозке несовершеннолетнего в другой штат с целью сексуального контакта.